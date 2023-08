Les chances de titre de Thierry Neuville, l’implacable domination de l’adversaire Toyota : Cyril Abiteboul se confie après le Rallye de Finlande

Toujours aussi affable et percutant dans ses prises de parole, Cyril Abiteboul, le boss de la formation Hyundai, s’est livré au micro d'Olivier Gaspard après un Rallye de Finlande riche en émotions pour son équipe. À l’arrivée, le dirigeant français oscillait entre la fierté d’avoir su arracher une 2e (Thierry Neuville) et une 4e place (Teemu Suninen) et la déception, logique, de devoir constater que la Hyundai reste un tantinet moins performante que la Toyota.

Alors, quel bilan tirer, à chaud, pilote par pilote, quelques dizaines de minutes après la dernière spéciale ? "Comme toujours, ces bilans on peut les orienter. On peut trouver un bon bilan parce que quand on regarde le calendrier, on ne s’attend pas forcément à être forts en Estonie ni en Finlande, au vu des caractéristiques de la voiture… qui sont ce qu’elles sont pour le moment, et aussi de Thierry Neuville qui n’est pas très à l’aise sur ces surfaces-là. Mais on a aussi la déception que notre Finlandais numéro 1 (sic), Esapekka Lappi, se soit arrêté assez tôt et qu’il ait montré ce visage où il n’était pas à l’aise, très frustré.

Il était venu avec de très grandes ambitions, peut-être trop grandes ambitions, et ça s’est arrêté brièvement. Cela les a bien secoués, lui et son copilote. Heureusement, ils ne sont pas blessés, mais il faudra reconstruire avec lui. De l’autre côté, on avait Teemu Suninen, notre 2e Finlandais, qui faisait sa 2e apparition et qui a fait un job assez solide avec de très bons passages, de bonnes spéciales. Et puis, on a vu que, comme en Estonie, quand la pression montait d’un cran, il avait du mal à suivre, il a fait des erreurs et l’écart avec Takamoto Katsuta pour la 3e place s’est creusé. Heureusement, il a bien conclu l’affaire dans la Power Stage, où il a fait un job très propre."

Et un mot sur Thierry Neuville maintenant, 2e pour la 2e fois consécutive ? "Il a fait un weekend très solide, compte tenu de son histoire et de ses objectifs par rapport à ce Rallye. Il est solide, il fait preuve de beaucoup d’intelligence et de patience, il ne fait pas d’erreur, il gardait un bon rythme. Et puis, d’un point de vue comptable, c’est une bonne opération, on profite du fait que Rovanperä s’arrête assez tôt. Thierry se rassure et se démontre qu’il n’y a pas de Rallye à exclure du calendrier."