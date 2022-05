La probabilité pour une personne de plus de 60 ans inactive ou au chômage d'être engagée est pratiquement nulle, selon les dernières données publiées par le service public fédéral (SPF) Emploi.

Le SPF a fait une nouvelle évaluation de la participation au marché de l'emploi des personnes de plus de 55 ans. L'évolution est plutôt positive, tant le taux d'emploi que le taux d'activité sont en hausse chez les plus de 55-64 ans et l'âge de la sortie du travail a également progressé.