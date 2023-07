Les Champs Elysées, jardin des Belges : record de victoires mais l’Allemagne et la Grande-Bretagne dans le viseur

Tout le monde attendait Jasper Philipsen : c’est finalement Jordi Meeus qui s’est imposé sur les Champs Elysées dimanche soir. Le sprinteur de 25 ans a ainsi offert à la Belgique une troisième victoire consécutive sur la prestigieuse avenue française, théâtre de la dernière étape du Tour de France depuis 1975. En 47 ans, notre nation s’est véritablement érigée en dominatrice sur les Champs Elysées avec un total record de 12 victoires. La France (5) et l’Italie (5) ne sont pas si près de refaire leur retard.

Dès la première édition sur les Champs, Walter Godefroot (1975) a montré la voie aux Belges. Pol Verschuere (1980), Freddy Maertens (1981), Eric Vanderaerden (1984) et Rudy Matthijs (1985) l’ont imité dans les années 80'. Johan Museeuw (1990) et Tom Steels (1998) ont perpétué la tradition avant que Tom Boonen (2004) et Gert Steegmans (2008) ne s’imposent au 21e siècle.

Il aura ensuite fallu attendre 2021 et le succès de Wout van Aert pour voir un Belge triompher sur les Champs. Deuxième cette année-là, Jasper Philipsen a pris ses marques pour s’imposer l’année suivante. Jordi Meeus a enfin complété le triplé ce dimanche.