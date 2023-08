Les champs de froment attendent impatiemment le retour du soleil

A Wanze, la verse agricole est observable au niveau de ce champ de froment. Le blé est couché et commence à germer. Daniel delvaux, entrepreneur agricole à Verlaine, explique : "Le cycle de la vie a recommencé. Avec l'humidité et la chaleur, la racine a commencé à descendre et la feuille a commencé à sortir. La première phase de la photo synthèse est encours".