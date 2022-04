Les champs de fleurs à couper : des fleuristes à ciel ouvert [Carte interactive]

Ce concept, importé d’Allemagne et de Suisse en 2007, favorise les producteurs de fleurs locaux et le circuit-court. " 80% des fleurs qu’on trouve chez les fleuristes traditionnels viennent de l’autre bout du monde ", explique Amandine Maziers, fleuriste à Bruxelles. " Non seulement, ces fleurs sont transportées en avion, ce qui augmente déjà leur empreinte écologique, mais elles utilisent aussi énormément d’eau et de pesticides pour être cultivées. " Ici, dans les champs de fleurs à couper, vous cueillez bien des fleurs fraîches, locales et de saison.

Le petit conseil de notre journaliste Véronique Wese ? Quand vous coupez les fleurs, veillez à prendre des fleurs bien fermées pour éviter de les voir se faner trop rapidement ! Dans un vase, les fleurs tiennent deux semaines.

On compte aujourd’hui près de 40 champs à Bruxelles et en Wallonie. Découvrez-les sur notre carte interactive ci-dessous. Vous en connaissez d’autres ? Faites-les nous parvenir via contact@vivreici.be.