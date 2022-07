Les Championnats d'Europe de cyclisme organisés en Belgique en 2024

L'édition 2024 des championnats d'Europe de cyclisme sera organisée dans le Limbourg, entre Heusden-Zolder et Hasselt, du 11 au 15 septembre, a annoncé l'Union européenne de cyclisme (UEC) jeudi.

Lors de ces championnats d'Europe, les treize épreuves seront réparties en cinq jours avec les chronos et les courses en ligne dans catégories juniors, U23 et élites en plus de contre-la-montre en relais mixte.

En 2021, la Belgique avait organisé les Mondiaux de cyclisme. Les chronos s'étaient déroulés entre Knokke et Bruges tandis que la course en ligne était partie d'Anvers pour arriver à Louvain.

"L'attribution des Championnats d'Europe de cyclisme 2024 au Limbourg est sans nul doute un moment historique pour le cyclisme européen", a déclaré Enrico Della Casa, président de l'UEC. "De nombreux grands noms et jeunes talents du continent européen vont venir se battre sur les routes du Limbourg et écrire l'histoire du cyclisme. Cet événement offrira aux fans et aux médias une expérience unique qui ouvrira un nouveau chapitre dans l'histoire du cyclisme européen, avec un accueil incroyable et une approche durable."

L'organisation des championnats d'Europe a été confiée à Flanders Classics, notamment responsable de l'organisation du Tour des Flandres, avec l'ASBL Limburg Demarreert.

"Nous sommes très impatients de développer cette coopération", a confié Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics. "Nous mettrons volontiers tout notre savoir-faire à profit pour faire de cette semaine cycliste un grand événement dans le Limbourg. Ce projet souligne également la bonne coopération avec les collègues de Limburg Demarreert et nous permet de prendre une partie de l'héritage des Championnats d'Europe de cyclisme 2024 dans l'organisation du Tour du Limbourg à l'avenir."

L'édition 2022 des championnats d'Europe aura lieu à Munich en Allemagne et l'édition 2023 sera organisée à Drenthe aux Pays-Bas.

L'année dernière, à Trente (Italie), l'Italien Sonny Colbrelli avait été sacré champion d'Europe devant Remco Evenepoel et le Français Benoit Cosnefroy.