Les championnats d’Europe comme dernier objectif : le programme de fin de saison de Wout van Aert se précise

Après des Mondiaux éreintants qui l’ont vu décrocher une médaille d’argent sur la course en ligne et une cinquième place dans le contre-la-montre, Wout van Aert va entamer la dernière partie de sa saison. On fait le point sur son programme.

Annoncé au départ du Renewi Tour (ndlr : anciennement appelé Tour du Benelux) fin août, Wout van Aert n’y sera finalement pas et a lui-même dévoilé son programme au micro de la RTBF après le contre-la-montre de Glasgow : il reprendra donc au Tour de Grande-Bretagne du 3 au 10 septembre après une période de repos pour "profiter de la famille et de la maison".

Ce Tour servira de préparation à quelques classiques. Si aucune course n’a filtré, on pourra notamment l’imaginer au Grand Prix de Wallonie (13/09) alors qu’il se rendra ensuite aux Pays-Bas pour y disputer les Championnats d’Europe. Le contre-la-montre aura lieu le 20 septembre et la course en ligne le 24.

Selon toute vraisemblance, les deux courses aux Pays-Bas devraient être les dernières de sa saison.