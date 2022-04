Les chaines Youtube de Drake, Justin Bieber, Ariana Grande... victimes d'un piratage de grande ampleur

Ce 5 avril, vers 10h30, les fans de Drake, Justin Bieber, Ariana Grande, Eminem, Cardi B, Travis Scott, Jay-Z, The Weeknd, Kanye West, Lil Nas X, Eminem et d’autres encore ont pu voir apparaitre une vidéo sur les chaines Youtube de leurs artistes favoris. Un nouveau clip ? Le teaser d’un prochain single ? Pas du tout. Ils ont pu découvrir avec stupéfaction un homme tenant une guitare à l’envers et chantant en espagnol pendant à peu près une minute, avant d’entendre des bruits suggérant un orgasme. D’autres vidéos tout aussi bizarres ont été postées.

Non, il ne s’agit pas d’un étrange poisson d’avril réalisé avec retard par ces célébrités, il s’agit d’un hack de grande ampleur puisque leurs chaines Youtube ont été piratées. Les vidéos ont été rapidement dépubliées des comptes officiels.

Si les pirates restent anonymes, leurs revendications ont permis d’identifier l’homme sur la vidéo qui est aussi l’objet de leur combat. Il s’agit d’un Espagnol condamné pour escroquerie. Baptisé Paco Sanz mais surnommé “l’homme aux 2000 tumeurs”, cet individu a arnaqué plusieurs milliers de personnes (dont des personnalités sportives ou médiatiques) en leur demandant de financer un traitement pour le sauver. Jouant sur une maladie bien réelle il a volontairement amplifié sa gravité et le coup du traitement pour s’enrichir sur le dos de donateurs. En sept ans il a ainsi récolté près de 300.000 euros de dons. Condamné à deux ans de prison début 2021, il a le soutien d’un mouvement autoproclamé "Free Paco Sanz" lié au compte Twitter @lospelaosbro et qui utilise le piratage informatique comme moyen d’action. Ils avaient piraté les comptes Twitter de média espagnols l’an dernier et sont passés à la vitesse supérieure en hackant les chaines Youtube de ces nombreuses célébrités. Gros buzz et importante visibilité à la clé : rien qu’en tenant compte de Justin Bieber, Drake, Ariana Grande et Eminem on arrive à 200 millions d’abonnés.