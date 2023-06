Les cerises sont en retard et leurs prix risquent de laisser un goût amer

Arrivées tard sur les étals cette année, les cerises sont beaucoup plus chères : elles s’affichent à 13 voire 15 euros du kilo pour certaines variétés françaises. Le petit fruit rouge risque donc de vous laisser un goût un peu plus amer que d’habitude. "On ne sait pas les acheter, c’est pour les riches" constate ce passant rencontré au cœur du marché de Gilly. La raison de ce tarif élevé n’est pas à aller chercher bien loin : les conditions météorologiques.

"La France et l’Espagne ont plutôt été touchés par le froid, la pluie et la grêle", explique ce grossiste, "Du côté de la Belgique, c’est la grêle principalement". Ces pertes se traduisent directement sur le prix mais aussi sur la qualité : "La qualité est plutôt moyenne, je pense que les variétés tardives belges seront meilleures que les premières qui ont été fort touchées par le gel de Mars".

Pour une belle cerise, il faudra mettre le prix

Et les cerises belges, qui sont moins chères que leurs voisines françaises, ne devraient pas échapper à la tendance haute. D’après le secteur fruitier, elles devraient arriver à 7,50 euros le kilo à la criée, un prix auquel il faut bien sûr ajouter les marges : celles des grossistes et des commerces.

"Il y a eu de mauvaises conditions météo essentiellement au moment de la floraison", explique Fabien Comblé, un producteur de la région de Tournai qui a perdu 50% de sa production, "On a eu une semaine de beau temps et puis une semaine catastrophique avec 40 litres d’eau au m² sur la semaine ce qui fait que tout a chuté et qu’il n’y a pas eu de fruits".

Fabien Comblé attend ses cerises pour le début du mois de juillet. Il les vendra directement aux consommateurs, une manière de baisser les coûts.