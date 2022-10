Les céréales ont toujours été essentielles en alimentant les sociétés humaines.

Les hommes préhistoriques ne vivaient pas que de la cueillette. Ils ne faisaient pas non plus que chasser le mammouth même si, au fil du temps, la pratique de la chasse les a amenés à se nourrir de plus en plus de viande. De 3.600 à 3.300 avant notre ère, on mangeait déjà des céréales. Une étude publiée dans la revue Nature Communications révélait au début du mois de septembre que des chercheurs britanniques et norvégiens avaient identifié une consommation à l’ère du Néolithique. Leur cuisine était même très précise puisque les hommes préparaient du blé et de l’orge dans des récipients dédiés. Les céréales étaient bouillies et se mangeaient comme des soupes qui pouvaient être agrémentées de viande.

En Egypte aussi, à l’époque des pharaons, les deux céréales composaient le régime alimentaire de base de la population, qui profitait du delta et de la vallée du Nil pour entretenir leur culture au moment des crues fertilisantes du fleuve nourricier.