Les céréales ont de plus en plus de place dans notre alimentation.

En tout début d’année, juste avant que la guerre en Ukraine n’éclate et ne démontre au monde entier combien le pays de Volodymyr Zelensky constitue le grenier à blé du Vieux Continent, le Conseil international de céréales indiquait que le monde n’avait jamais autant consommé de céréales. Pour la campagne 2021/2022, la production mondiale a été évaluée à 2286 millions de tonnes, soit une hausse de 71 millions de tonnes par rapport à la production de 2020/2021, un record absolu "malgré une météo agricole difficile dans certaines parties du monde".

Des variétés ancestrales sont remises au goût du jour : millet, quinoa, sarrasin...

Et d’autres céréales moins connues du grand public débarquent en magasins (bio). Prenez le fonio. Les pays d’Afrique de l’Ouest le cultivent depuis des millénaires. La culture de cette graine à l’esthétique se situant entre le boulgour et le quinoa n’exige que très peu d’eau. C’est la raison pour laquelle on le prend en exemple. Le sorgho, dont les surfaces de cultures en France ont augmenté de 40% entre 2019 et 2020, gagne aussi en popularité grâce à sa plante très résistante aux fortes chaleurs.