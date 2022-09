Les céréales au petit-déjeuner : pourquoi sont-elles à éviter ?

Alors concrètement, on fait comment ?

L’idéal, c’est de ne jamais en acheter, car c’est clairement une question d’habitude. Il faut dire qu’ils font tout pour que les enfants en réclament, avec des emballages aguichants.

Le mieux, c’est un mélange de céréales complètes non transformées comme des flocons d’avoine par exemple. On peut y ajouter des noix, des amandes, des graines, pour le croquant, et des fruits pour le petit goût sucré. Voire un peu de miel, pourquoi pas.

On peut envisager de faire soi-même un granola. Ce n’est pas si compliqué, et on peut en faire pour toute la semaine. On y ajoute des fruits frais et un yaourt nature par exemple, et ce sera parfait. Et on oublie vraiment les céréales très transformées, souvent emballées dans des boites en carton, très colorées