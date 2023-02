"Les cents prochaines années" d’Albin de la Simone : un album sensible et élégant

Dans Matin Première, Pascal Claude reçoit le compositeur et chanteur Albin de la Simone à l’occasion de la sortie de son nouvel album Les cent prochaines années.

Depuis ses débuts, Albin de la Simone chronique ses histoires d’amour, ses beautés et ses pas de côté. "J’apprends des choses sur l’amour en vivant, j’écris sur ce que je vis. Je fais récit des choses qui me traverse […] il n’y a que ça qui sort. J’essaie d’en faire quelque chose qui peut apporter de plaisir et du bonheur, mais au départ je ne parle que de ce que je connais." explique le chanteur, dévoilant son cheminement d’écriture. "Quand on parle à la personne qu’on aime, on ne formule peut-être pas complètement les choses. Là, les exprimer à un auditoire m’oblige à trouver les mots et à réfléchir."