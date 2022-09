Les centres sportifs locaux : " L’allié local et de terrain de l’Adeps ! "

C’est à Verlaine, en Province de Liège, que Luc Larmuseau nous ouvre les portes de son centre sportif. "On y retrouve tous les sports classiques comme dans tout centre sportif local. C’est-à-dire les arts martiaux, le basket-ball, le tennis de table, … Mais également de l’athlétisme car on a un terrain extérieur et on a aussi du sport pour les personnes en situation de handicap", résume cet architecte de formation. En chiffres, cela représente 15 sports qui sont pratiqués quotidiennement dans ce hall sportif.

Un centre sportif local sert d’ancrage, de point de contact entre L’Adeps et ses adhérents au niveau local et régional. Le but : mettre ou remettre un maximum de personnes aux sports et ce dans les meilleures conditions. Mais cela veut aussi dire de manière plus formelle "qu’on est reconnu par l’Adeps et qu’on répond à un certain nombre de critères qui ont été édictés et donc, qu’on a rendu un dossier avec différents critères comme quoi on existe depuis un an, qu’on organise des formations, qu’on a un programme sportif adapté…", complète ce gestionnaire de CSL. De plus, cela leur offre une aide précieuse comme des subventions ou encore un accès direct au centre de prêt de matériel de l’Adeps (CAMPMaS).

Et son métier, Luc Larmuseau ne le changerait pour rien au monde car il adore cette variété de casquettes qui consiste à s’occuper du bâtiment, de ses infrastructures, du matériel, de la logistique, sans oublier le côté humain avec les clubs sportifs et leurs adhérents ! Son leitmotiv ? Mettre le sport à l’honneur dans sa commune !

Enfin, les missions d’un CSL (entendez par là centre sportif local) sont assez simples : promouvoir le sport pour tous, permettre l’accessibilité à tout un chacun dans un respect de bien être, d’éthique, de fair-play, de bien-être et de santé. Il n’y a plus qu’à s’y mettre, vous trouverez certainement un CSL près de chez vous !