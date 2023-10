Les centres de vaccination contre le Covid rouvrent ce lundi en Wallonie

Même si la situation sanitaire n’a plus rien de commun avec ce que l’on a vécu il y a deux ans, le Covid n’a pas disparu pour autant. Le virus circule toujours et oblige autorités et population à la plus grande vigilance. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les centres de vaccination rouvrent leurs portes ce lundi un peu partout en Wallonie.

Ces cinq centres de vaccination, on les retrouve à Charleroi, Tournai, Liège, Verviers ainsi qu’en Brabant wallon, à Braine-l’Alleud. Quatre antennes de vaccination, des structures plus petites, viennent également compléter le dispositif. On en compte par exemple deux en Hainaut, à Mouscron et Ecaussinnes.

Ces centres seront ouverts jusqu'au 10 novembre et s'ajoutent aux médecins et aux pharmacies, où il est déjà possible de se faire vacciner depuis quelques semaines.

Toutes les informations se trouvent sur www.jemevaccine.be

Une campagne de vaccination à destination de... ?

A priori : tout le monde ! Même si les personnes prioritairement visées sont les plus de 65 ans et les personnes qui ont ce qu'on appelle des "comorbidités" (qui sont malades ou en surpoids, par exemple... et de ce fait plus vulnérables face au Covid).

Cette nouvelle campagne de vaccination vise aussi les femmes enceintes, le personnel soignant, les fumeurs... Si vous vivez avec une personne qui a un système immunitaire affaibli, vous faites également partie du public visé par cette campagne.

Comment ça s'organise ? Il faut prendre rendez-vous ?

Vous pouvez mais ce n'est pas obligatoire. Cela se fait via le site jemevaccine.be. Mais vous pouvez aussi passer quand vous le souhaitez au centre de vaccination ou dans l'antenne la plus proche de chez vous. Ils sont accessibles de 8h00 à 16h30, jusqu'au 10 novembre prochain. Attention, toutefois : vous ne recevrez pas de convocation pour cette nouvelle campagne de vaccination.

Reste un autre cas de figure : vous habitez dans une région où il n’y a pas de centre ou d’antenne de vaccination... "Comment je fais ?" Eh bien, vous pouvez vous faire vacciner chez votre médecin, dans certaines pharmacies aussi... Là encore, la liste se trouve sur le site mentionné plus haut. Et si vous n'avez pas internet... il y a un numéro de téléphone pour vous renseigner : le 071/31.34.93