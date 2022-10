Les centrales nucléaires de nos voisins européens ont-elles une durée de vie figée dans la loi ?

Si les textes de loi allemands et hollandais définissent clairement des dates de fin d’exploitation de leurs centrales nucléaires, ils évoluent avec le temps.

"Il ne s’agit donc pas de règles figées", indique ainsi Murielle Gagnebin d’Agora Energiewende. "On peut partir du principe que les réacteurs ont à leur construction une durée de vie de 40 ans au moins, mais il s’agira de s’assurer au cas par cas de la pertinence et de la faisabilité d’un prolongement en toute sécurité de leur durée de vie."

C’est le cas de la centrale de Borssele aux Pays-Bas qui devait initialement fermer ses portes en 2013. Cette option s’étant avérée "irréaliste" à cause du risque de manque de production globale d’énergie dans le pays, les actionnaires de la centrale nucléaire de Borssele et le gouvernement néerlandais ont convenu d’arrêter la production d’énergie nucléaire en 2033. La date de fin de cette centrale a cependant à nouveau été sur la table : "Une majorité du parlement néerlandais et du gouvernement y est favorable. Par conséquent, il est fort probable que la loi sera modifiée pour rendre cette deuxième prolongation possible", analyse Wim Turkenburg, professeur émérite en "Science, technologie et société" à l’Université d’Utrecht.

De la même manière en Allemagne, bien que la date de fin d’activité des trois centrales est prévue pour la fin de l’année, celle-ci risque également de changer.

En effet, selon un membre du gouvernement fédéral allemand qui a préféré rester anonyme : "les Ministères de l’économie et de l’Environnement proposent de prolonger les trois dernières centrales trois mois et demi de plus, soit jusqu’au 15 avril 2023. Cela n’est pas encore acté dans la loi, mais il y a une sorte de protocole d’accord".