Чи залежні Бельгійські АЕС  від російського урану? | Les centrales nucléaires belges dépendantes de l’uranium russe ?

До 2027 року Європейському Союзу доведеться повністю обходитися без російської нафти і газу. Він глибоко залежний від нього. Але чи буде цього достатньо, щоб звільнити Європейський Союз від нашої енергетичної залежності від росії?

У Бельгії зараз розглядуються дві атомні електростанції: одна в Доель у Фландрії, а інша в Тіханге у Валлонії. Ці заводи працюватимуть щонайменше до 2025 року. Щоб вони працювали, потрібне паливо, а це паливо – уран. Важкий і дуже токсичний метал з інтенсивною радіоактивністю. Запас урану щойно було доставлено на електростанції Доель і Tіханге, щоб вони могли працювати до 2025 року.

20% цього урану надходить з росії, 20% з Казахстану. Оскільки путін використовує енергетику як зброю, очевидно, що Бельгія повинна підвищити свою енергетичну незалежність. Залишається з’ясувати, чи зможемо ми обійтися без російського чи навіть казахського урану. Для деяких експертів уран є досить багатим ресурсом, який є повсюдно в інших країнах. Тому немає підстав, боятися російської залежності від цього мінералу.

D’ici 2027, l’Union européenne devra être capable de se passer totalement du pétrole et du gaz russes. Nous en sommes profondément dépendants. Mais est-ce que cela sera suffisant pour libérer l’Union européenne de notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie ?

En Belgique, nous disposons actuellement de deux centrales nucléaires : l’une à Doel en Flandre et l’autre à Tihange en Wallonie. Ces centrales fonctionneront au moins jusqu’en 2025. Pour les faire fonctionner, il faut du combustible, et ce combustible c’est l’uranium. Un métal lourd et très toxique avec une radioactivité intense. Un stock d’uranium vient d’être livré aux centrales de Doel et Tihange pour leur permettre de tourner jusqu’en 2025.

20% de cet uranium vient de Russie, 20% du Kazakhstan. L’énergie étant utilisée comme une arme par Poutine, il est clair que la Belgique doit augmenter son indépendance énergétique. Reste à savoir si on pourra se passer de l’uranium russe ou même kazakh. Pour certains experts, l’uranium est une ressource assez abondante qui se trouve un peu partout dans d’autres pays. Donc, il n’y a aucune raison, a priori, d’avoir peur d’une dépendance russe à ce minerais.