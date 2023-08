Les cellules immortelles d'Henrietta Lacks, volées à son insu pour la recherche médicale : la famille enfin indemnisée après 70 ans d'utilisation

Pendant son traitement, des cellules de sa tumeur ont été prélevées et transmises à un chercheur, sans qu’Henrietta Lacks n’en sache rien. La lignée cellulaire "HeLa", acronyme forgé de ses initiales, était née, à l’insu de la patiente, spoliée de son échantillon : la première lignée de cellules humaines immortelle à pouvoir être cultivée in vitro, hors du corps humain, donc, et capable de se multiplier à l’infini. Les cellules ont été produites en masse, sans l’accord de la famille d’Henrietta Lacks. Plus de 50 millions de tonnes de cellules HeLa ont au total été utilisées dans le monde, et elles ont servi à quelque 75.000 études de laboratoire.

La famille d’Henrietta Lacks n’en a rien su jusque dans les années 70. C’est suite à la parution d’un livre, "The Immortal Life of Henrietta Lacks", écrit par la journaliste et auteure scientifique Rebecca Skloot, que l’affaire est apparue dans toute son ampleur. Ce livre a inspiré un téléfilm américain, La Vie immortelle d’Henrietta Lacks, diffusé pour la première fois sur la chaîne HBO en 2017.