Les célèbres "yeah" de Metallica, Queen, Nirvana, des Beatles et d'autres rassemblés sur un même titre

Les créatifs de There I Ruined It ont réuni sur un même morceau tous les Yeah les plus iconiques de l'histoire de la musique.

Elle nous vient de la chaîne YouTube There I Ruined It, spécialisée dans le massacre délibéré de titres cultes en changeant radicalement le style. On lui doit notamment une version réimaginée de "Chop Suey!" de System O A Down, d'une manière que Serj Tankian et ses amis n'avaient sans doute jamais envisagé. Et plus récemment, ils nous avaient proposé le titre "Break Stuff" de Limp Bizkit réimaginé façon comédie musicale pour Broadway et une parodie de "Born in the USA" de Bruce Springsteen façon Bossa Nova.

Dans le cadre d'une nouvelle vidéo publiée sur TikTok, les esprits créatifs derrière There I Ruined It ont décidé de rassembler les interjections yeah les plus célèbres de l'histoire de la musique. On y retrouve donc des Yeah issus de classiques des Beatles, de Queen, Nirvana, Metallica, Michael Jackson ou encore Nickelback.