Les Cats On Trees sortent leur nouvel album, produit par deux grands noms de l’industrie du disque

Cats On Trees est formé par Nina Goern, qui se charge de la voix et du piano, et de Yohan Hennequin, qui s’occupe de la partie rythmique.

Le duo français se démarque dès 2013 avec son premier album. Quelques singles dont le fameux Sirens Call ou Jimmy, réenregistré avec Calogero. Le groupe intègre le banc de coachs de The Voice Belgique en 2016 avant de sortir un deuxième disque en 2018, Neon. Ce dernier a cependant bien moins marché que le premier.

La pression se fait donc ressentir pour ce troisième album intitulé Alie. Le premier extrait de ce disque, Please, Please, Please est passé un peu inaperçu, mais le deuxième, She Was A Girl, assez dynamique, devrait rencontrer les faveurs du public.