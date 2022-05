Les catastrophes météorologiques se multiplient à cause du réchauffement climatique

Selon l’ONU, le nombre de catastrophes météorologiques a été multiplié par 5 en seulement 50 ans , faisant plus de 2 millions de morts .

Dans l’ordre, ce sont les sécheresses qui ont été les plus meurtrières, suivies des tempêtes, des inondations et enfin des températures extrêmes.

Malheureusement à ce stade, les engagements prévus à l’échelle planétaire pour limiter le réchauffement ne permettront pas d’inverser la tendance. Et aujourd’hui, l’hypothèse la plus probable est celle d’une hausse comprise entre 3,7 et 4,1 degrés d’ici la fin du siècle.