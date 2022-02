Les castrats, de jeunes chanteurs sacrifiés au nom de la musique baroque

L’époque baroque est fascinée par les voix aigues. Les grands castrats touchent des cachets extraordinaires ! Les plus célèbres, au prix de travail acharné (4 à 6 heures de vocalises par jour) engrangeaient de véritables fortunes. Ils étaient adorés par les puissants et adulés par les femmes, qui faisaient tout pour les séduire.

Certains sont de vraies légendes : Caffarelli, Porporino et Farinelli bien sûr, dont vous connaissez probablement le nom grâce à un certain film de Gérard Corbiau.

Farinelli était le plus élégant et le plus beau des castrats, et avait, paraît-il, 7 notes de plus que des voix normales. Gaspare Pacchiarotti, lui, faisait parfois pleurer l’orchestre, avec sa voix divine.

Caffarelli, l’une des voix les plus pures de l’histoire de l’opéra italien, était connu pour son égo démesuré. Grand narcissique, il avait fait inscrire sur le portail de son palais des mots à sa propre gloire : "Si Amphion construisit les murs de Thèbes au seul son de sa lyre, moi j’ai construit ce palais avec ma voix". On raconte que l’inscription aurait été taguée en son absence avec ces mots "Ille Cum, tu sine", ce qui signifie, "Lui avec, toi sans".

Insolent, capricieux, Caffarelli faisait la joie des amateurs de potins. Il en vint aux mains en plein concert avec son rival Riginelli.

Lors d’une autre représentation, on dut lui passer les menottes et l’incarcérer parce qu’il apostrophait le public, se moquait sur scène des autres chanteurs, et avait des comportements ouvertement libidineux à l’égard d’une cantatrice. Parfois, il s’amusait aussi à changer la musique pour induire ses partenaires en erreur.

Patrick Barbier écrira : "Comme Rousseau, beaucoup trouvaient des défauts aux castrats, il y avait entre eux un combat très français, non pas contre les castrats mais contre l’atteinte à la nature et à l’intégrité physique qu’ils avaient subie : Au nom de la raison, il n’est pas normal de castrer des enfants et en même temps, ces mêmes personnes pleuraient de bonheur en les écoutant chanter."

Céline Scheen vous propose d’écouter ce témoignage incroyable du passé… L’unique et historique enregistrement datant du 11 novembre 1858 de la voix du castrat Allessandro Moreschi.