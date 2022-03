Les castors sont de retour à Londres après 400 ans

Pour la première fois depuis 400 ans, les castors sont ramenés dans Londres pour aider à soutenir la restauration naturelle des fleuves et plans d’eau et diminuer les risques d’inondations.

C’est à Enfield, dans le Nord de Londres qu’un couple de castors, âgé de 2 ans, a été relâché. Une première depuis des siècles puisque l’animal avait disparu en Grande-Bretagne au 16e siècle suite à la chasse intensive de cette espèce pour sa fourrure, ses glandes et sa viande.

Pour l’instant surnommé Justin et Sigourney Beaver (beaver voulant dire castor en français), leurs noms officiels pourront être choisis par la population locale.

Selon le dailymail, Ian Barnes, chef adjoint du conseil d’Enfield explique leur rôle important pour la biodiversité : "Ce ne sont pas seulement de belles créatures, ils sont si bons dans l’écosystème, ils encouragent le bien-être et l’arrivée d’autres animaux et insectes grâce aux étangs et aux barrages qu’ils fabriquent."

Considérés parfois comme des "ingénieurs naturels", les castors restaurent les habitats des zones humides en construisant des barrages et en abattant des arbres, en ralentissant, en stockant et en filtrant l’eau. Tout cela permet d’attirer d’autres animaux sauvages et, bonus non négligeable, de réduire les inondations.

La municipalité a prévu de mettre en ligne une "caméra de castor" pour que le public puisse suivre les allées venues du couple, une fois qu’il sera bien installé.