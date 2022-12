Les casseurs désormais interdits de manifestation ?

Les casseurs sapent le droit de protester des nombreuses personnes qui veulent l’exercer pacifiquement, en détournant des manifestations ou des événements légitimes, souligne le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. "Ils s’en prennent souvent aux forces de l’ordre et menacent leur intégrité physique. Ils endommagent dans la foulée des biens appartenant à des commerçants, des citoyens, des entreprises et des organismes publics." Le ministre souligne que le droit de manifester et la liberté d’association sont des droits fondamentaux mais qu’ils doivent être exercés de manière pacifique sans compromettre la liberté d’autrui.