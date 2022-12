Les Cases de l'Oncle Sam : un podcast pour suivre le rêve américain des illustres auteurs de la BD francophone

Découvrez les aventures palpitantes de Jijé, Goscinny, Morris, Franquin et bien d'autres aux États-Unis dans dix épisodes de 26 minutes de la série Les Cases de l’Oncle Sam, de Thierry Bellefroid et Antoine Duwaerts. S’appuyant sur des témoignages d’archives, des sons d’époque et plus d’une vingtaine d’entretiens, c’est toute l’histoire de la bande dessinée francophone moderne qui est racontée sous un angle inédit, celui des amours entre l’Amérique et l’Europe.

La série démarre en 1948. Elle aurait pu commencer bien plus tôt, au tout début du vingtième siècle, quand débarquent chez nous les premières bandes dessinées américaines. Il en sera d’ailleurs question bien plus tard, dans ce récit. Mais 1948 est une date importante : c’est l’avènement du Plan Marshall qui va relancer l’économie européenne et placer l’Europe sous la domination culturelle américaine. Mais c’est aussi l’année du départ pour New York d’un petit groupe de huit Belges dont le voyage va bousculer l’histoire de la bande dessinée francophone. S’embarquent en effet à Rotterdam sur un paquebot transatlantique le dessinateur Jijé (Valhardi, Blondin & Cirage,…), sa femme, leurs quatre enfants en bas âge et… deux des protégés de Jijé : les jeunes Morris (Lucky Luke) et Franquin (Spirou et Fantasio).

Tout ce petit monde va rester plus ou moins longtemps sur le continent américain et ramener de ce voyage un peu plus que des souvenirs : des influences profondes. Mais surtout, c’est au cours de cette équipée qu’une rencontre va profondément changer l’histoire de la bande dessinée moderne : celle de Jijé et de Goscinny, le futur père d’Astérix.