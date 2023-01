"Les cases de l'Oncle Sam" : Thierry Bellefroid raconte la rencontre entre les monuments de la BD, Jijé et Goscinny

Raconter 75 ans de l’histoire de la BD, c’est grand public, ça ?

Absolument ! Vous savez, il y a deux manières d’enseigner l’histoire à l’école. La façon 'Marignan 1515'. Et l’autre, sous l’angle 'Il était une fois'. L’histoire de la BD peut exactement suivre le même cours. On peut empiler les dates, les noms et les courants, on intéressera peut-être trois chercheurs en sémiologie. Ou on peut au contraire traquer les anecdotes, les fils rouges, les grands moments qui épousent ceux du siècle. Dès lors, on ne parle plus seulement de la bande dessinée, on parle de la vie ! C’est ce qui m’a guidé dans la première série de dix podcasts consacrée l’an dernier à la vie d’Edgar P. Jacobs. Et c’est ce que j’ai voulu retrouver avec ce sujet beaucoup plus vaste, à la fois passionnant et méconnu. En réalité, le fil que j’ai suivi n’a jamais fait l’objet d’aucun livre, j’ai inventé la route, elle a pris des chemins détournés et m’a surpris moi-même jusqu’au montage, où s’écrivaient des pages d’histoire au gré de la fantaisie et de la précision des témoignages.

Faut-il être un grand lecteur de bande dessinée pour écouter cette série ?

Non, pas du tout ! Tout le monde connaît les Schtroumpfs, Astérix, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, Tintin, même sans les avoir lus. Et au-delà, quand on parlera de Buck Dany, de Valérian et Laureline ou de Métal Hurlant - la revue de science-fiction qui a révolutionné la BD dans les années 70 -, ce sera toujours pour parler de la vie de leurs créateurs et de la façon dont ils se sont nourris d’Amérique avant de la nourrir en retour. Car ce qui est fascinant, quand on tire le fil de cette histoire entre les USA et l’Europe francophone en bande dessinée, c’est que les Européens passent d’une posture d’admiration quasi béate à des échanges qui ont parfois eu des airs de conquête du territoire américain. Et puis, il faut dire qu’on ne parle pas de que de bande dessinée, dans cette série. Il y est beaucoup question de cinéma. Qu’il s’agisse de films d’animation ou des grands blockbusters hollywoodiens comme Alien !

Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné, en travaillant sur ce sujet ? Sans doute est-ce de réentendre des auteurs comme Jijé, Franquin, Hergé, Goscinny ou Jean-Michel Charlier, dont la SONUMA possède des dizaines d’interviews. Ces grands anciens, qui ont fait la bande dessinée moderne, étaient souvent d’une incroyable jovialité et d’une grande sincérité au micro. Jijé, pour rappel a repris Spirou et Fantasio pendant la guerre juste après leur créateur Rob-Vel, et les a ensuite transmis à Franquin. Ce dessinateur génial, qui a été un véritable mentor pour des générations d’auteurs de BD, est un Wallon d’une joie de vivre prodigieuse. L’Amérique ne lui a pas fait perdre son accent truculent et on entend le rire dans sa voix, dès qu’il se met à raconter ! Je ne m’en lasse pas. Quant à Goscinny, que l’on connaît aujourd’hui pour Astérix mais qui a transformé en or presque tout ce qu’il a touché, il est passionnant de l’écouter parler avec un humour corrosif de ses années américaines, durant lesquelles il a bouffé de la vache enragée.

Une anecdote méconnue représentative de ce que vous allez nous raconter ?

Il y en a mille ! Prenons celle que j’ai choisie pour ouvrir la série : le voyage américain de Jijé en compagnie de sa femme, de ses quatre enfants, de Franquin et de Morris. Ils partent en bateau de Rotterdam, en 1948 ; ils ne savent pas trop ce qui les attend là-bas. Arrivés à New-York, après quelques déboires administratifs, ils s’empressent de partir vers Los Angeles, entassés dans une Hudson Commodore, en l’espoir d’y rencontrer les stars de la bande dessinée américaine dont ils ont lu les traductions dans les revues belges. Et une fois arrivés à Los Angeles, ils apprennent que La Mecque de la BD est dans leur dos, à… New York !