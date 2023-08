Les cas de Covid-19 en hausse, rien d'anormal mais à surveiller

Les cas de Covid-19 sont en hausse ces dernières semaines en Belgique : +43% au cours de ces sept derniers jours. Des chiffres à relativiser puisqu'on ne parle ici que de 176 nouveaux cas au cours de la dernière semaine. Ceci s'explique par la présence en Europe, et donc en Belgique, du nouveau sous-variant du Covid-19, appelé EG.5, plus contagieux. Et il est fort probable qu'avec le retour des vacances et la rentrée des classes le nombre de cas augmente encore.

Cette situation est loin d'être une surprise selon Emmanuel André, médecin microbiologiste à la KULeuven. Et il ne faut d'ailleurs pas s'inquiéter puisque "notre immunité collective reste très bonne, elle se renforce à chaque fois qu'il y a un nouveau variant".

Reste à voir comment la situation va évoluer, mais dans tous les cas on est très loin des premières vagues de Covid-19 qui ont touché la Belgique et le reste du monde.