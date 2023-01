Les cartouches et bouteilles de protoxyde d'azote endommagent les incinérateurs

Au cours des trois premières semaines de janvier, les équipes de Bruxelles Propreté, responsable de la collecte et du traitement des déchets dans la capitale, ont collecté près de 2 tonnes de cartouches de protoxyde d'azote.

Outre les petites cartouches, les grandes bouteilles sont aussi plus souvent en cause, provoquant des explosions dans les incinérateurs, ont écrit mardi De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.

Les bonbonnes "problématiques" sont celles de plus de 300 grammes et "non les petites capsules", a confirmé mardi Bruxelles Propreté, avant de souligner que les deux tonnes récupérées depuis le début de l'année "ne concernent que l'activité de balayage des voiries régionales", et qu'il fallait y adjoindre "les quantités collectées par les services communaux et par les services de collectes porte-à-porte et commerciaux pendant la même période."

Une augmentation de la consommation de drogues

Bruxelles Propreté voit un lien évident entre la grande quantité de cartouches et l'augmentation de la consommation de drogues. "Une grande partie des cartouches que nous trouvons se trouvent près des clubs et des bars", a déclaré la porte-parole Camilla Pilotto.

Afin de remédier à ses déchets sauvages aux abords des bars ou autres établissements, Bruxelles Propreté a commencé à travailler en étroite collaboration avec les acteurs du monde de la nuit et de l'Horeca, précise l'organisme régional.

Parce que les cartouches se retrouvent dans les déchets résiduels, les trois incinérateurs de Bruxelles se sont déjà arrêtés plusieurs fois. Lorsque les cylindres ne sont pas complètement vides, des explosions se produisent, causant des dommages importants aux incinérateurs. La réparation prend au moins 48 heures à chaque fois.