Les cartons rouges les plus ridicules et invraisemblables de l’histoire

Sergio Ramos et Xabi Alonso se sont tous les deux fait expulser lors du même match, Ajax-Real (0-4), en phase de poules de la Ligue de Champions, le 23 novembre 2010. Le plus étonnant, c’est que ces deux expulsions auraient été préalablement réfléchies. En effet, l’entraîneur madrilène de l’époque, José Mourinho, aurait indiqué à Ramos et Alonso, tous les deux détenteurs d’une jaune dans le match, de faire exprès de prendre une deuxième jaune pour se faire exclure du terrain. L’objectif du plan était de démarrer les huitièmes de finale de la compétition avec un casier de carton vierge pour chacun d’eux. L’ordre a été exécuté. Alonso a pris son temps pour tirer un coup franc et a gagné sa deuxième jaune. Quelques instants plus tard, Ramos a patienté également sur une remise en jeu et prend lui aussi la deuxième jaune, direction les vestiaires. L’UEFA avait même ouvert une enquête à l’époque.