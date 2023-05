Les cartes Maestro deviennent Mastercard débit : comment s’y retrouver parmi les nouvelles cartes de banque ?

Mises côte à côte, les cartes diffèrent sur quelques points : un chiffre en moins, un code de sécurité en plus… Si on s’y intéresse de plus près, la Mastercard débit se distingue de la Maestro sur trois points.

De l’Europe, elle passe au monde entier. Elle pourra être utilisée dans deux fois plus d’endroits, atteignant plus de 100 millions de points de vente, à la fois dans des magasins physiques et en ligne.

Elle sera d’ailleurs plus adaptée à ce type d’achat. Les utilisateurs pourront l’enregistrer sur leur compte client pour des achats futurs et l’utiliser pour payer avec Apple Pay ou Google Pay.

Enfin, Mastercard mise sur la sécurité en rendant ses transactions plus robustes face à des tentatives de hacking.