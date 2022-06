"Les carnets du bourlingueur" sont de retour pendant les vacances sur La Une

Enfin, la troisième règle et non des moindres, faire attention aux moustiques. Les moustiques tuent plus d’un million et demi de personnes dans le monde, des étrangers meurent. "Quand je croise des étrangers, ils ne font même pas attention : ils dorment sans moustiquaire, ne mettent pas de produit. Oui, ce n’est pas pour deux piqûres ! On m’a dit qu’en ville, je n’avais aucune chance d’attraper la malaria. " Ce qui n’est pas du tout vrai. Mettre une moustiquaire, porter des manches longues, ça paraît vieillot parce que de nos jours, tout le monde voyage partout. Les gens des banlieues, des villages viennent dans les mégapoles et pensent qu’ils vont vivre mieux. Ce n’est pas vrai que les moustiques vivent autour des mégapoles et que si on ne va que dans les grandes villes, les capitales, on ne risque rien ! C’est totalement faux ! La maladie est plus présente dans ces endroits-là que dans les forêts".