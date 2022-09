Les carnets de commandes se remplissent moins dans le secteur de la construction

Près d'un entrepreneur sur deux (44%) a vu ses carnets de commandes diminuer au cours des derniers mois, ressort-il d'une enquête publiée mardi par la fédération de la construction belge, Embuild. En septembre, ces carnets de commandes n'étaient remplis que pour 4,22 mois contre 5 mois en avril dernier.

En outre, plus de six entreprises de construction sur dix ont vu leurs contacts avec les clients (particuliers, secteur public) diminuer au cours des derniers mois, selon cette enquête d'Embuild (ex-Confédération Construction), qui a interrogé 317 entrepreneurs et installateurs.

"Des temps difficiles se profilent"

"La construction se porte encore assez bien aujourd'hui, mais des temps difficiles se profilent", juge Embuild.

L'inflation et les prix de l'énergie contribuent également à affaiblir la santé économique du secteur. Près d'un entrepreneur sur deux (45%) dit éprouver des difficultés à payer ses factures d'énergie à court terme. En juin, ce chiffre n'était que de 37%, selon les enquêtes effectuées auprès des entreprises.