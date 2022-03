Les carillons résonnent dans toute la Wallonie pour la paix en Ukraine

Le métier de carillonneur est atypique et peu de personne l’exerce encore en Belgique. Malgré tout, ce folklore continue à vivre grâce à des amoureux qui partagent leurs mélodies et des passionnés de cloches.

Audrey Dye, la carillonneuse de Wavre depuis 2012, nous dit :" Ce n’est pas un instrument de salon. C’est un instrument monumental qui fait partie d’un monument, d’un lieu et souvent d’une ville. L’aspect musique me passionne et l’aspect patrimoine, histoire, folklore est super intéressant "

La transmission, la proximité avec le quotidien des gens, le côté historique et culturel sont les points motivants de ce métier.