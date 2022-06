Les Cardigans de retour ?

Le groupe a partagé une photo de ses répétitions sur sa page Facebook.

En commentaire, on peut lire "In this very moment", avec le bassiste Magnus Sveningsson qu’on peut entendre dans l’extrait.

Il dit : "Salut, les gars, c’est moi, Magnus. Nous sommes dans la salle Inkonst à Malmo et on va aller voir ce qu’il se passe d’intéressant derrière cette porte…"

Et ensuite, on entre dans une pièce où on voit le groupe qui semble jouer de nouveaux morceaux, ce qu’il n’avait plus fait depuis 2005.

Le groupe s’est formé en 1992 et a fait une pause entre 2007 et 2011. Il n’a plus rien sorti depuis l’album Super Extra Gravity en 2005.

La chanteuse, Nina Persson, avait déclaré en 2014 : "C’est super de faire des Greatest Hits, etc… puisqu’il n’y a rien d’autre, mais je pense que si nous nous amusons toujours autant, on va réaliser un nouvel album car on aime créer des choses."