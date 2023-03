Les carburants de synthèse défendus par l’industrie automobile allemande sont-ils plus efficaces que l’électrique ?

"Un carburant de synthèse, c’est un peu comme une construction de Lego qu’on construit à partir d’éléments plus petits, explique Francesco Contino, professeur de thermodynamique à l’UCLouvain et spécialiste de la transition énergétique. Le plus connu, c’est l’hydrogène qu’on génère à partir d’électricité et d’eau. Et cet hydrogène, on peut le combiner avec du carbone qu’on capture soit dans l’atmosphère, soit dans des cheminées d’industrie pour former des carburants de plus en plus complexes."

L’expression "de synthèse" signifie donc qu’on doit construire ce carburant. Et ce n’est pas parce qu’il est "de synthèse" que ce carburant ne rejette pas de CO2. Simplement, vu qu’il est construit à partir de CO2 déjà émis, ce carburant peut être considéré comme neutre s’il ne rejette pas plus que le CO2 capturé.

"Théoriquement, le CO2 qu’on rejette au moment de la combustion, c’est le CO2 qu’on a capturé au moment de la fabrication. Mais le problème, c’est que pour fabriquer ces carburants de synthèse, il a fallu consommer de l’énergie pour la production. Et il faut espérer que cette énergie soit issue du renouvelable, sinon on a consommé du CO2 pour produire un carburant qui n’en rejette pas et on ne résout pas le problème."

Alors ne faut-il pas utiliser cette énergie renouvelable directement pour les voitures plutôt que de l’utiliser pour un carburant qui alimentera la même voiture ? "Si on compare un véhicule électrifié avec un véhicule thermique, il est clair qu’il est beaucoup plus efficace d’utiliser un véhicule électrique. Par ailleurs, il y a des déperditions d’énergie lors de la production des carburants de synthèse qui alourdit encore son bilan lors de la comparaison."

D’après le Conseil international sur le Transport Propre (ICCT), un institut américain indépendant et sans but lucratif, le rendement énergétique des e-fuels est de 16% alors que celui d’une voiture électrique est de 70%. Autrement dit :