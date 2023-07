Les caravanes, symptômes de la crise du logement en Californie.

"On est coincés. On ne sait pas quoi faire", dit-il, installé sous le porche de sa caravane bleue qui ne le prive pas seulement de sa fille mais aussi de toute aide pour trouver un logement subventionné. "Nous sommes dans une 'zone grise' (...) et cela nous place en bas de la liste pour les demandes de logement", se plaint-il. Sa caravane n'est pas seule sur le boulevard Jefferson, qui longe la réserve écologique de Ballona.

De petits jardins, des chaises, des tables bordent les caravanes, signe que certains habitants se sont sédentarisés.

Mais la vie est compliquée estime Tamara Hernández, une maquilleuse qui a quitté son appartement de Venice quand le loyer a explosé. En dix ans, le loyer de son studio est passé de 450 à 3000 dollars. Maintenant, "pour me laver, il faut attendre une heure pour chauffer l'eau (...) C'est vraiment dur ici", dit-elle. Et aux difficultés du quotidien s'ajoute le sentiment d'être des parias : "Je ne sais pas pourquoi les gens nous détestent. On est des gens bien".