Les carafes filtrantes : on a testé

Il y a plusieurs marques de carafe à filtre. La plus connue et facile à obtenir est la Brita. Elle coûte selon les modèles de 7 à 70 euros. Il existe également des marques allemande et polonaise.

Thomas di Felice, l’expert électroménager des Pigeons, explique que les filtres des carafes en question contiennent du charbon actif (contre les odeurs) et de la résine (qui filtre calcaire, chlore, cuivre). Le filtre, indique Thomas, doit être changé tous les (3) mois selon les modèles, pour se débarrasser des bactéries qui s’y développent.

Thomas teste avec d’une part de l’eau dure de Bruxlles et d’autre part de l’eau filtrée et pointe la différence d’aspect de deux tasses de thé. Ensuite, dans deux verres, l’un d’eau filtrée et l’autre d’eau dure, il plonge une tigette. Rose signifie forcément que l’eau est calcaire dans l’eau du robinet (l’eau étant dure à Bruxelles). La tigette sortie du verre d’eau filtrée est verte (ce qui ne veut pas dire que cette eau est douce).

Point de vue prix, un litre d’eau Boni revient à 46 centimes. Pour sa part, de l’eau filtrée avec la carafe Brita utilisée pour le test (qui n’est pas la moins chère du marché), le litre d’eau revient à sept centimes avec l’eau du robinet. Il est sept fois moins cher de boire de l’eau filtrée.