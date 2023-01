"Les caractères" de Lison Daniel, d’Instagam au livre

La comédienne Lison Daniel pense, crée et joue des personnages sur sa page Instagram " Les Caractères ". Chacun a son vocabulaire, sa diction et son histoire qu’on suit de scène en scène. C’est un portrait vif et ludique de la France d’aujourd’hui. Les voici maintenant dans un livre. Lison Daniel nous les présente.

C’est en 2017 qu’elle commence à créer des vidéos sur divers personnages sur Instagram. Son but ? Etant peu connue dans le métier, elle avait besoin de muscler son écriture. En utilisant un filtre afin qu’on ne la reconnaisse pas.

Toutefois, la période du confinement lui a permis de connaître un gros succès avec ses vidéos. Les médias s’intéressaient à ce qui se faisait sur Internet et les réseaux sociaux. Lison Daniel est suivie actuellement sur Instagram, en radio sur France Inter et, donc, en livre !