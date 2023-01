Les capsules de café usagées se mettent dans les sacs bleus

Depuis le 1er janvier, Fost plus récolte les capsules de café via les PMC. Les 5 centres de tri que compte la Belgique seront bientôt tous équipés d’une machine spéciale pour récolter ces capsules. L’engin vient d’être installé au centre de tri de Charleroi, qui récolte environ 40.000 tonnes de PMC par an. La machine fonctionne via des aimants qui séparent l’aluminium des autres déchets. Les petites capsules de café pourraient représenter 1% des déchets PMC, ce qui représente tout de même plusieurs centaines de tonnes de déchets. Les capsules récoltées sont envoyées dans des entreprises spécialisées pour être recyclées. Le café, lui est brûlé ou transformé en compost.