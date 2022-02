Les cantines de New York passent vegan le vendredi

Fin de la pizza Margherita, des célèbres "macaronis au fromage" ou des chicken nuggets : tous les vendredis, dès cette semaine, les cantines de New York proposeront un repas vegan à leurs 938.000 élèves. C’est une idée du nouveau maire, Eric Adams, lui-même adepte d’un régime à base de plantes. Il s’est mis en tête de pousser les New-yorkais vers un mode de vie plus sain.

"Tout ce que vous voyez à l’école, c’est du ‘fast-food’, de la ‘junk food’; tout ce qu’on voit là où les gens se nourrissent, c’est du ‘fast-food’, de la ‘junk food’. Maintenant ce qu’on décide, c’est d’offrir des choix aux gens pour qu’ils puissent décider de vivre plus sainement", a clamé le maire de New-York à l’inauguration d’un nouveau centre de vie saine dans un hôpital de Brooklyn lundi 7 février.

40% des élèves considérés en surpoids

Près de 40% des élèves et collégiens de New-York sont considérés comme obèses ou en surpoids. Et le diabète touche de façon disproportionnée les familles les plus pauvres, souvent afro-américaines, dont les enfants se nourrissent matin et midi à l’école. Retravailler le menu proposé par les établissements scolaires était alors une évidence pour Eric Adams.

Depuis 2019, déjà, les cantines avaient supprimé la viande au menu les lundis. Passer "vegan", cela signifie supprimer les laitages dans les plats principaux, et notamment le fromage qui est utilisé en grande quantité dans les plats simplistes – et supposés plus plaire aux enfants selon les standards américains.

Au menu dès vendredi, un tacos de légumes avec tortilla, brocolis et salsa, accompagné d’une salade de carottes au citron. Seront proposés plus tard dans le mois un plat méditerranéen à base de pois chiche et riz ou pâtes, ainsi qu’un plat des Caraïbes à base de riz, haricots noirs et bananes plantain. Le département de l’éducation affirme que les nouvelles offres ont été testées, et approuvées, par des petits groupes d’élèves. Des laitages, des sandwiches à la pâte de cacahuète et de l’houmous seront toujours disponibles en plus.

Ce changement dans les écoles new-yorkaises est innovant, et c’est une bonne nouvelle

"Ce changement dans les écoles new-yorkaises est innovant, et c’est une bonne nouvelle", affirme Angela Odoms-Young, professeure en Sciences de la nutrition de l’Université Cornell, qui a participé à l’élaboration des standards du Programme national des déjeuners à l’école.

Eric Adams, qui a reçu les clés de la mairie de New-York en janvier, a toujours affiché son attachement à un mode de vie sain : il clame avoir combattu son diabète grâce à un régime à base de plantes uniquement. Il a même publié un livre de recettes "Sain, enfin !" (Healthy at Last).