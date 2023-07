"Les canicules ont toujours existé" : éclairage sur cet argument utilisé par les climatosceptiques

On le voit à l’œil nu : les canicules sont à la fois plus nombreuses, plus longues et plus intenses selon qu’on avance dans le temps. Et c’est logique, parce qu’augmentant la teneur en CO2 de l’atmosphère, nous élevons la température du globe et donc la probabilité de canicules plus nombreuses et plus intenses.

Par ailleurs, le réchauffement climatique que nous créons modifie la différence de température entre les pôles et l’équateur. Nous agissons ainsi sur le courant-jet, ce puissant flux de vent de haute altitude qui agit sur les variations météorologiques en déplaçant (ou pas) les anticyclones et les dépressions, et donc en permettant de figer plus longtemps la même météo sur un territoire donné.