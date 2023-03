Les candidatures pour le Bold Woman Award sont ouvertes à toutes les femmes entrepreneuses

Pour la troisième année en Belgique, la Maison Veuve Clicquot ouvre un concours aux femmes audacieuses : le Bold Woman Award, un Prix qui met en lumière des générations de femmes entrepreneuses.

À ce jour, plus de 450 femmes ont été honorées par ce Prix dans 27 pays. Et si ça ne fait que trois ans que le prix est décerné en Belgique, ça n’empêche pas les candidatures d’avoir une chance d’être mise en avant pour leurs idées et leurs réalisations.

Le but : récompenser et mettre en lumière des entrepreneuses qui, grâce à leur talent, leur force et leur personnalité ont bâti, repris ou développé une entreprise.

En Belgique, 45% des femmes estiment encore qu’elles doivent agir davantage comme des hommes pour réussir en tant qu’entrepreneuse. 73% d’entre elles pensaient également qu’elles devaient travailler plus dur que leurs homologues masculins pour réussir et près de la moitié des femmes (pour un tiers des hommes) avançaient que l’accès au financement est plus compliqué pour une femme.

En 2022, Amélie Matton, CEO d’Ecosteryl a remporté le Bold Woman Award et le Bold Future Award a été attribué à Florence Derck et Diane van Impe, co-fondatrices de Demain Art.

Le Bold Champion Award, Prix d’honneur récompensant un homme pour sa participation en faveur d’une meilleure représentation et considération des femmes dans la société, a été décerné à Wouter Torfs.