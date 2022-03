Doria D et Nicolas ne se connaissaient presque pas avant de participer à l’Escape Show mais cela n’a pas empêché nos animateurs de leur offrir un séjour romantique dans leur hôtel fraîchement rénové ! Malheureusement pour nos candidats, cette nuit va rimer avec retour dans le passé. Seront-ils trop jeunes pour savoir se servir d’un téléphone à cadran ou d’un lecteur de cassette audio ?

Pour Jérémie Baise et Pholien, ancien candidat de Koh-Lanta, on dirait que les explosions, les passages dans les couloirs sombres et les surprises que Cathy et Ivan leur ont réservé sont plus flippants que l’épreuve des poteaux !

Découvrez ce troisième épisode et réagissez en direct pendant l’émission ce mercredi 16 mars dès 20h05 sur Tipik TV !