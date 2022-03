Les candidats aux Oscars réjouis de pouvoir enfin se retrouver à Los Angeles

"S’il y a bien un moment pour être reconnaissant et se réjouir d’une occasion qui nous permet d’être dans la même pièce, Mesdames et Messieurs, c’est cette année", a lancé Will Packer, qui produira la soirée de la 94e édition des Oscars, le 27 mars.

L’an dernier, la cérémonie la plus courue du cinéma américain s’était déroulée dans la gare centrale de Los Angeles, avec des candidats qui ne se côtoyaient qu’à l’air libre et se relayaient au compte-gouttes sur la scène durant le spectacle.

Cette année, la soirée de gala sera presque normale et retrouvera le traditionnel Dolby Theatre d’Hollywood Boulevard et ses tapis rouges.

Benedict Cumberbatch, vedette du film "The Power of the Dog" en lice pour l’Oscar du meilleur long-métrage, la récompense suprême, a dit à l’AFP être "heureux de continuer à battre le rappel" des voix pour ce western sombre dans la dernière ligne droite des votes. D’autant que la réalisatrice du film, Jane Campion, ne pouvait être présente après avoir été testée positive au Covid-19.