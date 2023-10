Les candidats au permis de conduire B peuvent désormais s'inscrire sur une liste d'attente

Les candidats au permis de conduire de catégorie B peuvent désormais s'inscrire sur une liste d'attente, annonce mercredi le groupe Autosécurité. Cela devrait leur permettre d'obtenir un rendez-vous plus rapidement pour passer leur examen.

Depuis la semaine dernière, les candidats peuvent rejoindre une liste d'attente sur le site internet rendezvous.permisconduire.be. Sur la base des désistements enregistrés, des nouvelles plages de rendez-vous plus proches dans le temps sont ouvertes et proposées aux candidats de la filière libre. Concrètement, le candidat enregistré sur la liste d'attente recevra un SMS avec un lien lorsqu'un rendez-vous se libérera avant la date planifiée initialement dans le ou les centre(s) choisi(s). Ce message sera valable une heure et donnera accès à la page de proposition de rendez-vous. Cette proposition sera, elle, disponible 15 minutes à partir du moment où le candidat aura cliqué sur le lien. Si le candidat accepte le nouveau rendez-vous, l'ancien sera annulé automatiquement. S'il n'accepte pas la proposition, il en recevra deux autres valables chacune une heure. Sans réponse favorable après trois propositions, son nom sera supprimé de la liste d'attente.