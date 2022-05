Les candidats à la vice-présidence des "Engagé.e.s", aux côtés de Maxime Prévot, se dévoilent

L’ancien patron et fondateur de Medi-Market Yvan Verougstraete, 46 ans, et la députée bruxelloise et échevine de Berchem-Sainte-Agathe Gladys Kazadi, 28 ans, par ailleurs active dans le milieu associatif, seront proposés aux militants du mouvement politique "Les Engagés" (ex-cdH) en tant que candidats à la vice-présidence, par Maxime Prévot. Lui-même candidat à sa propre succession à la présidence, celui-ci l’a annoncé vendredi matin aux côtés des intéressés.

Maxime Prévot a précisé qu’en cas d’élection, son équipe serait également composée d’une Déléguée générale pour la Wallonie, Aurore Tourneur, âgée de 41 ans, actuellement bourgmestre d’Estinnes, dans le Hainaut, directrice d’une école libre et présidente de la Société Wallonne Des Eaux (SWDE) ; et d’un Délégué général pour Bruxelles, en la personne de Rachid Azaoum (50 ans), entrepreneur, administrateur de Beci (Brussels Enterprises Commerce & Industry), engagé pour l’emploi et la formation des jeunes.

L’élection pour la présidence du mouvement sera organisée le 22 juin prochain. Les candidatures doivent être introduites d’ici le 27 mai à midi.

Jusqu’ici, outre Maxime Prévot, un candidat s’est manifesté : Marc-Antoine Mathijsen, ex-membre du PSC et un des fondateurs du plus éphémère CDF (Chrétiens Démocrates Francophones).