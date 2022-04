Les candidats à l’embauche privilégient un emploi près de chez eux, même s’il est moins valorisant

Les prix des carburants continuent à peser sur le budget des travailleurs : les déplacements pour se rendre au travail coûtent de plus en plus cher. Au point que c’en est devenu un critère essentiel sur le marché du travail, que ce soit dans la recherche d’un job ou dans le recrutement. C’est surtout vrai pour les intérimaires, qui, étant plus mobiles, vont privilégier un job beaucoup plus proche de chez eux (ou mieux défrayé par l’employeur), même s’il y a un travail plus intéressant ou plus valorisant un peu plus loin. Anabelle Jotard, de l’agence d’intérim "Unique" à Péruwelz est régulièrement confrontée à ce type de demande. "Tous les jours on est soumis à ce type de question de la part de nos candidats qui nous demandent quelle va être l’intervention kilométrique pour la distance qu’ils vont parcourir. Ils nous téléphonent pour trouver des jobs plus près de chez eux. Pas plus tard que vendredi, un cariste avait une opportunité d’emploi à Ghislenghien, alors qu’il habite Tournai. Il a finalement décidé d’accepter un autre emploi sur Leuze, alors qu’en terme d’évolution, c’était beaucoup plus intéressant sur Ghislenghien", constate Anabelle Jotard.

Des voiturettes électriques pour les aides ménagères

En matière de recrutement, le coût des déplacements est aussi devenu un critère pour attirer les candidats à l’embauche. Ainsi, la semaine dernière, les aides ménagères, les aides familiales ont fait savoir qu’il n’était plus tenable de payer autant pour aller de chez un client à un autre. Dans cet ordre d’idées, la société Eko services à Cuesmes près de Mons a peut-être trouvé une solution. Elle s’est dotée de 15 voiturettes électriques, sans permis, pour son personnel (les conduire nécessite simplement un permis théorique, équivalent au permis mobylette). Eko service planche aussi sur l’utilisation de vélos électriques.

Côté syndical, on salue l’initiative, mais dans les colonnes du journal la Province, la CSC rappelle qu’Eko services est une société à vocation sociale. Elle reçoit donc des subsides pour réinsérer les gens. C’est aussi une grosse société, avec des gros budgets, et de nombreuses agences en Wallonie et à Bruxelles. Selon le syndicat, ce type d’investissement est difficilement imaginable dans les petites structures ou dans celles qui ont un objectif purement commercial.

Notez encore qu’une manifestation a eu lieu ce lundi soir à Mons. Les syndicats, en front commun, réclament des solutions urgentes car le coût du carburant, disent-ils, n’est plus supportable pour le personnel non marchand.