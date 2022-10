Les cancers du foie devraient augmenter de 55% d'ici 2040, prédit une étude

Cette recherche a également révélé que le cancer du foie est l'une des trois principales causes de décès par cancer dans 46 pays - et figure parmi les cinq premières dans près de 100 pays.

Le nombre de cas et de décès sont les plus élevés en Asie de l'Est et du Sud-Est ainsi qu'en Afrique du Nord.

Ce cancer est largement évitable si des efforts de contrôle sont faits

"Ce cancer est largement évitable si des efforts de contrôle sont faits - les principaux facteurs de risque étant le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, la consommation d'alcool, l'excès de poids et les conditions métaboliques, y compris le diabète de type 2", a déclaré la co-auteure de l'étude, Isabelle Soerjomataram.