Les camps du IIIe Reich en Belgique : Mazures, Malines et Brendonk

Immédiatement, le fort est occupé par les SS qui vont y interner des Juifs. Le journaliste Paul Lévy, né à Ixelles en 1910, y séjournera jusqu’en 1941. Libéré, il réussira à gagner Londres où il travaillera à Radio Belgique, profitant des ondes de la B.B.C. Breendonk va aussi accueillir ceux qui combattent les mesures antijuives, des prisonniers politiques, des résistants ainsi que ceux que le régime nomme les "asociaux" : voleurs, ivrognes, vagabonds, braconniers, souteneurs. Ils porteront le signe distinctif du triangle noir.

À partir de 1942, le fort servira de camps de rassemblement pour les Juifs, envoyés ensuite à la caserne Dossin, et de là, pour autant, Breendonk servira aussi de camp d’internement, de torture et d’exécution, principalement pour les résistants. C’est dans l’ancien magasin à poudre, nommé le "bunker", que se pratiquait la torture. Jusqu’en 1944, le Auffangslager, en d’autres termes, le "camp d’accueil", verra défiler plus de 3500 prisonniers, dont 1733 décéderont et 200 seront exécutés.