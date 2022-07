Les camps des mouvements de jeunesse s'adaptent à la chaleur

Avec leurs tentes plantées au milieu des champs, comment les camps de scouts et autres mouvements de jeunesse gèrent-ils la chaleur ?

Nous nous sommes rendus à Engreux, dans la commune de Houffalize à la rencontre d’une troupe d’éclaireuses de Bomal- Ramillies. Les 42 filles de 12 à 16 ans n’en sont qu’au début de leur camp, elles viennent de s’installer mais heureusement, la rivière est proche.

L’Ourthe coule en contrebas de la prairie où est situé le camp, pas trop près non plus, à environ 500 mètres. Les mouvements de jeunesse doivent, en effet, envisager toutes les conditions météo. " Avoir la rivière directement dans la prairie, c’est trop risqué en cas d’inondations, mais ici l’avoir à proximité, c’est un luxe ! On y va tous les jours entre 14 et 16 heures, pendant les pics de chaleur et comme ça, on peut se rafraîchir et on évite les risques d’insolation ", précise Emilie Kervyn, chef responsable du camp.

Parmi les autres mesures prises quand les températures grimpent, les jeunes doivent porter un chapeau, appliquer de la crème solaire, boire beaucoup d’eau et éviter les activités sportives pendant les heures les plus chaudes. Quant au hike, il a été décalé de quelques jours.

Enfin, les éclaireuses redoublent de prudence lors du feu de camp : " Pour le moment, on a encore le droit d’en allumer mais on fait très attention, car il fait bien sec, donc on les éteint systématiquement avec de l’eau et on fait attention que ce ne soit pas hors de contrôle", explique Emilie Kervyn.